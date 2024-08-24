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  4. Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor

Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor

Aksaray'da Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Gizemli olay endişe yaratırken uzman isimden açıklama geldi.

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