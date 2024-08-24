Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor Tuz Gölü'nde gizemli olay: Bir anda ortaya çıkıp sonra yok oluyor 24 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 13:06 Aksaray'da Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Gizemli olay endişe yaratırken uzman isimden açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c9b0b63e7fca5a870e07b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tescilli güzel Şevval Şahin de buz dolu küvet modasına uydu Türkiye'nin 2 bin yıllık antik limanı pembe bir kalp oldu... Dünya'da sadece 7 tane daha var Kepçeleri unutun... İşte yeni ata sporumuz: Dron ile dış cephe temizliği Feyyaz Yiğit müjdeyi verdi: Gibi'nin 6'ncı sezon geliyor Balıkçıların hamside kota endişesi: ''Fiyatı altınla yarışır'' Husiler Yunan gemisini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz tatilinde Nefes kesen kovalamaca kamerada: Bekçilerden kaçtı, taksiciden kaçamadı... 150 TL kavgasında kan aktı