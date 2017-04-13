SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Nisan 2017 14:50

Tuzaklanan EYP imha edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Video Galeri
Yer: Bursa... Ölüme meydan okuyorlar!
Yer: Bursa... Ölüme meydan okuyorlar!
Video Galeri
Bakan Akdağdan İbrahim Erkal açıklaması
Bakan Akdağdan İbrahim Erkal açıklaması
Video Galeri
Oturma eylemine polis müdahalesi
Oturma eylemine polis müdahalesi
Video Galeri
Torununu kucağına alan dede mest oldu
Torununu kucağına alan dede mest oldu
Video Galeri
Karnı guruldayan genç kız hayata küstü
Karnı guruldayan genç kız hayata küstü
Video Galeri
Pompalı tüfekle gasp
Pompalı tüfekle gasp