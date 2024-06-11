Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın 11 Haziran 2024 Salı Saat: 15:15 İstanbul'da Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66683fe62c54a05036029223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede CHP'li belediyeden emeklilere 7 bin TL ikramiye müjdesi Meğer bedava halı da baldan tatlıymış: Bunu da böylece öğrendik Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım İstanbul'daki kafede meydan savaşı... Çok sayıda gözaltı var Bu ''tosun''a 7 ortak değil, 7 mahalle ancak girer Akılalmaz kaza kamerada: Taksici kendi aracının altında kaldı Afra Saraçoğlu dansıyla hem kendinden geçti hem kendinden geçirdi