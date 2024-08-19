Anasayfa Video Galeriler Gündem Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği 19 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 17:02 İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda çalılık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c3506b967efff013037323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı İstanbul'da şoke eden olay: 2 çocukla kuyumcuyu soydu 5 katlı binada patlama: Ortalık savaş alanına döndü Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Özgür Özel'den sürpriz görüşme Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Dilan Polat için tahliye kararı İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada