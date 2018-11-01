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  3. 01 Kasım 2018 17:55

Tuzla Tersaneler bölgesinde patlama

Tuzla Tersaneler bölgesinde patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve ambulans olay yerine sevk edildi. (İHA)

Bilgin Pro
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