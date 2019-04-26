Tuzla’da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralı
26 Nisan 2019 20:45
Tuzla’da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralı
Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada halatı kopan iskele çöktü. Olayda 5 işçi yaralandı. Tuzla’da bir tersanede akşam saatlerinde işçilerin çalışma yaptıkları sırada iskelenin halatı koptu. Halatın kopmasıyla iskele çöktü. Çöken iskelede bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan işçilerin kurtarılma çabaları da tek tek fotoğraflandı....