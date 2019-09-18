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  3. 18 Eylül 2019 15:55

Tuzla'da fabrikada patlama anı böyle görüntülendi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde devam eden fabrika yangınında patlama oldu. O anlar kameralara yansıdı.

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