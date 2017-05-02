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  3. 02 Mayıs 2017 18:45

Tuzlada piknikte dehşet

Tuzla'da cinnet getiren bir kişi, birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

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