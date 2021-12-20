Anasayfa Video Galeriler Gündem TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür 20 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 14:16 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında canlı olarak yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Programı'nda astrolog Dinçer Güner'den skandal bir küfür yayına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c0661a122b173f370e2ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi ''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü İstanbul'da pes dedirten hırsızlık İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz'' Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı Uzaya giden iş insanı Dünya'ya geri döndü