  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür

TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında canlı olarak yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Programı'nda astrolog Dinçer Güner'den skandal bir küfür yayına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi
''2027 yılında yaşıyorum'' diyen zaman yolcusu herkesi şaşırttı
Asker eğlencesinde yine aynı görüntüler
Seyir halindeki otomobil kaynar su çukuruna düştü
Bursa'da dehşet! Eşini uykusunda öldürdü
İstanbul'da pes dedirten hırsızlık
İSKİ açıkladı: 'Deponuz ve tesisatınız temizse musluk suyunu rahatça içebilirsiniz''
Van'ın ilk kez çığ haritası çıkarıldı
Uzaya giden iş insanı Dünya'ya geri döndü