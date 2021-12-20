TV8'de 2. Sayfa canlı yayınında astrolog Dinçer Güner'den sandal küfür

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında canlı olarak yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa Programı'nda astrolog Dinçer Güner'den skandal bir küfür yayına yansıdı.

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