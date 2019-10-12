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  3. 12 Ekim 2019 13:30

Twitter'dan paylaştı: Mehmetçik'ten mesaj var !

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajını yayınladı.

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