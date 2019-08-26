UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı
26 Ağustos 2019 17:55
UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı
UBER’in Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesinin ardından milyarlarca lira borçla baş başa kalan mağdurlar, aldığı aracın borcunu ödemeyince intihar eden sürücülerden Ulaş Önder için gıyabi cenaze namazı kılarak siyah çelenk bıraktı. Grup, “Kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz” dedi. UBER’in Türkiye’de faaliyetlerine son...