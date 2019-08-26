  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ağustos 2019 17:55

UBER mağdurları, borçlarını ödeyemeyince intihar eden arkadaşları için eylem yaptı

UBER’in Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesinin ardından milyarlarca lira borçla baş başa kalan mağdurlar, aldığı aracın borcunu ödemeyince intihar eden sürücülerden Ulaş Önder için gıyabi cenaze namazı kılarak siyah çelenk bıraktı. Grup, “Kardeşimiz borçları yüzünden intihar etti. Bizler hayata tutunmakta zorluk çekiyoruz, düşmek üzereyiz” dedi. UBER’in Türkiye’de faaliyetlerine son...

Video Galeri
Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
Video Galeri
Savaş uçağı Akdeniz'e düştü: 1 ölü
Savaş uçağı Akdeniz'e düştü: 1 ölü
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü
Sudan’da sel felaketi: 62 ölü
Video Galeri
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
Video Galeri
İshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyor
İshak Paşa Sarayı misafirlerini ağırlıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM