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  3. 31 Mayıs 2018 17:00

Uber sürücüsü ve taksici arasında tehlikeli gerginlik

Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı.

Bilgin Pro
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