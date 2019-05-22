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  3. 22 Mayıs 2019 23:42

UBER sürücüsü soluğu aracın tavanında aldı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir UBER sürücüsü, aracını bağlamak isteyen ekiplere engel olmak için, aracın üzerine çıkarak polise direndi. UBER sürücüsünün polise direndiği o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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