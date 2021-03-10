Anasayfa Video Galeriler Gündem Uber sürücüsüne çirkin saldırı Uber sürücüsüne çirkin saldırı 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 13:15 ABD’nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını söyledi. Uyarıya öfkelenen yolcular, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60489c4d733d0143d52500a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu Çalışmasını istemediği eşine satırla saldırdı! Vali ile öğrenciler arasında güldüren Müslüm Gürses diyaloğu Eve giren hırsız böyle yakalandı Kızılçam ormanına şimdi de mermer ocağı talanı İstanbul'da 4 saat süren rehine krizi! Başka ilçeye bağlanmak isteyen mahalle ortada kaldı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor Yine bir estetik faciası: Güzellik uğruna bu hale geldi!