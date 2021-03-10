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Uber sürücüsüne çirkin saldırı

ABD’nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını söyledi. Uyarıya öfkelenen yolcular, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı.

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