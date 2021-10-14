Anasayfa Video Galeriler Gündem Üç Kuruş dizisi 1. bölüm fragmanında ''İdris Koçovalı'' sürprizi Üç Kuruş dizisi 1. bölüm fragmanında ''İdris Koçovalı'' sürprizi 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 08:50 Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece Derin'in büyük yalanı sonunda ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz 34. son bölüme damga vuran final sahnesi.. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6167c53e3de3ad6c085d5d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı