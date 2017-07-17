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  3. 17 Temmuz 2017 20:15

Üç minik beden tek tabuta sığdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 küçük kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Bağcılarda sahte içki operasyonu
Bağcılarda sahte içki operasyonu
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Amasyada traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Amasyada traktör devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
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Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
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Muşta tren otomobile çarptı: 6 yaralı
Muşta tren otomobile çarptı: 6 yaralı
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Aladağdaki yurt yangını sanıklarına tahliye yok
Aladağdaki yurt yangını sanıklarına tahliye yok
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Bayrampaşada 9 noktaya hava destekli operasyon
Bayrampaşada 9 noktaya hava destekli operasyon
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