Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 13:40 Brezilya'da bir pilot Amazon'daki yağmur ormanlarına düşen uçaktan sağ çıkmayı başardı. 36 gün boyunca yaşam savaşı veren pilotun yaşadıkları filmleri aratmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048a22d46ed7c4c84592093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uber sürücüsüne çirkin saldırı Çalışmasını istemediği eşine satırla saldırdı! Vali ile öğrenciler arasında güldüren Müslüm Gürses diyaloğu Eve giren hırsız böyle yakalandı Kızılçam ormanına şimdi de mermer ocağı talanı İstanbul'da 4 saat süren rehine krizi! Başka ilçeye bağlanmak isteyen mahalle ortada kaldı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atılıyor Yine bir estetik faciası: Güzellik uğruna bu hale geldi!