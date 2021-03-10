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Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu

Brezilya'da bir pilot Amazon'daki yağmur ormanlarına düşen uçaktan sağ çıkmayı başardı. 36 gün boyunca yaşam savaşı veren pilotun yaşadıkları filmleri aratmadı.

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