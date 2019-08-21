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  3. 21 Ağustos 2019 23:48

Uçağın denize çakıldığı an kamerada !

ABD’de David Lesh isimli pilot ve arkadaşının bulunduğu küçük uçak, Pasifik Okyanusu’nda Half Moon Körfezi’nde suya düştü. Uçağın suya düşme anları, bir başka uçaktan an be an kaydedildi.

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