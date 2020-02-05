  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Şubat 2020 22:00

Uçağın pistten çıkış anı kamerada !

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Video Galeri
Uçak kazasında yaralıları kurtarma çabası kamerada !
Uçak kazasında yaralıları kurtarma çabası kamerada !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Video Galeri
İstanbullular dikkat ! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbullular dikkat ! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Video Galeri
Çığın altından kurtulan AFAD Müdürü o anları anlattı
Çığın altından kurtulan AFAD Müdürü o anları anlattı
Video Galeri
Tuba Ünsal rüyasında Acun Ilıcalı'yı görünce...
Tuba Ünsal rüyasında Acun Ilıcalı'yı görünce...
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM