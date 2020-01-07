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  3. 07 Ocak 2020 23:00

Uçağın pistten çıkma anı kamerada - YouTube

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan bir uçağın pistten çıktığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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