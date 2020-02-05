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  3. 05 Şubat 2020 21:40

Uçak kazasında yaralıları kurtarma çabası kamerada !

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Uçağın pistten çıkış anı kamerada !
Uçağın pistten çıkış anı kamerada !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı !
Video Galeri
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 2
Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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