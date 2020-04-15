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  3. 15 Nisan 2020 19:30

Uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı !

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya’nın başkenti Moskova havalimanına geçen yıl acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri yayımlandı.

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