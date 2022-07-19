Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakla geldiler, lüks otomobili böyle çaldılar Uçakla geldiler, lüks otomobili böyle çaldılar 19 Temmuz 2022 Salı Saat: 14:00 Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a gelen iki hırsız, önce park halindeki lüks otomobilin kapısını, ardından da kaputunu açıp, tamir süsü verdikleri aracın plakasını değiştirerek çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d68ecf8768b7041d1da403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Alevlerin içinden çıktı! Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı Bakan Soylu'nun kuzenin öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Durakta kadına cinsel organını gösteren teşhirci FETÖ'cü eski polis çıktı Marmaris'te bir köpekbalığı paniği daha! Bu sefer tokat attılar! Korkunç kaza kamerada! Sürünün içine böyle daldı Trafikte kaza yapan sürücüler birbirine girdi Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı