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Uçakla geldiler, lüks otomobili böyle çaldılar

Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a gelen iki hırsız, önce park halindeki lüks otomobilin kapısını, ardından da kaputunu açıp, tamir süsü verdikleri aracın plakasını değiştirerek çaldı.

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