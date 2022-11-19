Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Uçakla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var 19 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 09:55 Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63787de22439b334406d5f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Facianın yaşandığı madende 1 aydır yangın dinmiyor Bakan Soylu'nun arşivini Bakan Soylu'nun yüzüne karşı açtı 9 milyon kişi internette Türkiye'deki bu binayı arattı Humeyni'nin evi ateşe verildi Taksim bombacısının Taksime geliş görüntüsü ortaya çıktı Kaçak sığınmacılara ölümcül işkence! Görüntüler korkunç Hastanedeki demir çubuklu kavga kamerada İşsiz vatandaş ağlayarak yardım istedi Markette hırsızlık yaparken yakalandı, sözleri şaşkına çevirdi