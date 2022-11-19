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Uçakla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

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