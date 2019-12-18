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  3. 18 Aralık 2019 14:30

Uçakta kabus dakikaları ! ''Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım''

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste ilerleyen uçaktaki bir kadın ''Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım'' diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

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