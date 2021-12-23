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  4. Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı

Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı

Uçakta kedisini emzirdiği iddia edilen bir kadın kriz yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.

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