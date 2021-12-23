Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 10:36 Uçakta kedisini emzirdiği iddia edilen bir kadın kriz yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c426e70d13795f6316b083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı Sahte içki 5 can daha aldı Kar yağışı sonrası İstanbul'un Çamlıca Tepesi'nden kartpostallık görüntüler Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında dolar kavgası Danilo Zanna'nın MasterChef'in son bölümünde neden yer almadığı belli oldu Öğrencisini tekme tokat döven öğretmen serbest bırakıldı Metrobüs'te dehşet anları kamerada Dehşete düşüren anlar! Kavga ettiği arkadaşını polis gözaltına alırken öldürdü CHP'den Bakan Nebati'ye ''Dolap Beygiri'' göndermesi