Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:00 Güncelleme: 15 Eylül 2024 Pazar 23:00 Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine ve kendisine müdahale eden polis memurlarına hakaret eden yolcuya idari para cezası uygulandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e73cecda48054875079e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da hortum paniği kamerada Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var