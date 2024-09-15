Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine ve kendisine müdahale eden polis memurlarına hakaret eden yolcuya idari para cezası uygulandı.

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