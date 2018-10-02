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  3. 02 Ekim 2018 11:09

Uçakta rezalet ! Kadın yolcu ortalığı karıştırdı

Southwest Havayolu şirketine ait uçakta ırkçılık yapan kadın yolcu ABD'nin gündemine oturdu.

Bilgin Pro
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