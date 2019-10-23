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  3. 23 Ekim 2019 14:50

Uçan taksi görücüye çıktı

Alman uçak şirketi Volocopter’in hava taksi kullanımı için tasarladığı uçan taksi, ilk insanlı uçuşunu ve son testini Singapur’da gerçekleştirdi.

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