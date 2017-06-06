  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Haziran 2017 21:45

Uçan tekme öldürdü

Uçan tekme attığı genci öldürdü.

Video Galeri
AK Parti Sözcüsü Ünaldan darbe iddialarına yanıt
AK Parti Sözcüsü Ünaldan darbe iddialarına yanıt
Video Galeri
Pariste silahlı saldırgan dehşeti
Pariste silahlı saldırgan dehşeti
Video Galeri
Trafik kazaları kamerada
Trafik kazaları kamerada
Video Galeri
Tekme atan çocuğu uyarmıştı…
Tekme atan çocuğu uyarmıştı…
Video Galeri
Arda'dan FLAŞ karar!
Arda'dan FLAŞ karar!
Video Galeri
Arkadaşlarıma gidiyorum dedi otel odasında ölü bulundu
Arkadaşlarıma gidiyorum dedi otel odasında ölü bulundu