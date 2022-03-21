Anasayfa Video Galeriler Gündem Üçlü priz kabusu! Alevler geceyi aydınlattı Üçlü priz kabusu! Alevler geceyi aydınlattı 21 Mart 2022 Pazartesi Saat: 21:20 Adana’da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede üçlü prizden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6238c1e6b64df24d167a33a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu'' İstanbul'da güpegündüz kan donduran cinayet Trabzon'dan ''fıkra'' gibi haber! Heyelan sonrası alınan önlem pes dedirtti Trafikte dehşet saçmıştı! Çekiçli saldırıya 34 yıl hapsi istendi Akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar Dev dalgalar 20 metrelik kıyı şeridini böyle yuttu Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! Kocası olacak cani kızının gözleri önünde katletti 132 taşıyan yolcu uçağının düşme anı kamerada Kemal Sunal hayranlarının gözü yaşlı... Bu görüntüleri ilk kez yayınlandı