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Üçlü priz kabusu! Alevler geceyi aydınlattı

Adana’da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede üçlü prizden yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

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