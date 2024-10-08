Anasayfa Video Galeriler Gündem Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar 08 Ekim 2024 Salı Saat: 11:26 Güncelleme: 08 Ekim 2024 Salı 11:26 Tekirdağ'da ikili yamaç paraşütüyle uçan uçuş eğitmeni Erol Arslan, rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle kıyıya, bir başka paraşütle uçan arkadaşı ise denize düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6704ec9e178b604e1a0e6633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı 81 ilde kaçak göçmen avı: Binlerce kişi yakalandı İstanbul'da trajik olay: Karısı intihar edince kendisi de intihara kalkıştı İstanbul'da yine sapık dehşeti: Genç kadını takip edip, taciz etti İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı