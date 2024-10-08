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  4. Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar

Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar

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Tekirdağ'da ikili yamaç paraşütüyle uçan uçuş eğitmeni Erol Arslan, rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle kıyıya, bir başka paraşütle uçan arkadaşı ise denize düştü.

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