Anasayfa Video Galeriler Gündem Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:45 Güncelleme: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:45 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaştırılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b7e8f5669f7a22651e0083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var Manisa'da orman yangını Zemzem suyunu mikroskopla inceledi; sonuç çok şaşırttı! İstanbul'da dehşet! Suriyeli kız çocuğu kendisini camdan attı Erdoğan'ın Körfez turunda dikkat çeken anlar! Oğlunu Suudi prensle tanıştırdı Aşiretlerin düğününde takı şov! Gelin ve damat ayakta duramadı 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi İsrail’de on binlerce kişi sokağa indi İmamoğlu açıkladı: Toplu taşıma fiyatları değişecek