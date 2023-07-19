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Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaştırılacağını açıkladı.

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