Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada 13 Ağustos 2024 Salı Saat: 08:01 Güncelleme: 13 Ağustos 2024 Salı 08:01 Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun ve karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bae8bb9401006fe10dba43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskişehir'de dehşet: Oyun karakteri gibi giyinip, 5 kişiyi bıçakladı Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı İstanbul hava sahasında leylek alarmı Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti 17 terörist daha etkisiz hale getirildi Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti