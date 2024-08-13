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  4. ''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada

''Ücretsiz'' olduğunu duyan koştu... Tarlaya hücum kamerada

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Manisa’nın Salihli ilçesinde 3 ortak tarafından 220 dönüm alana ekilen yaklaşık 600 ton kavun ve karpuz, halka ücretsiz dağıtıldı. Duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.

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