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Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti

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Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Pamukkale’de, yerli turist yoğunluğu yaşandı.

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