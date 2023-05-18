Anasayfa Video Galeriler Gündem Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 16:40 Güncelleme: 18 Mayıs 2023 Perşembe 16:40 Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Pamukkale’de, yerli turist yoğunluğu yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64662ad053afa15520794533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi