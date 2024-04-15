Anasayfa Video Galeriler Gündem Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:40 Elazığ'da 3 kişi peş peşe toplum sağlık merkezine başvurarak "bizi cin çarptı" dedi. Yerlerinde duramayan ve sürekli zıplayan bu vatandaşların durumu sonrasında, polis, sağlık görevlileri ve bir hoca harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cafc6a7fc58b5c7020bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı