Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı''

Elazığ'da 3 kişi peş peşe toplum sağlık merkezine başvurarak "bizi cin çarptı" dedi. Yerlerinde duramayan ve sürekli zıplayan bu vatandaşların durumu sonrasında, polis, sağlık görevlileri ve bir hoca harekete geçti.

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