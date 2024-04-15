Anasayfa Video Galeriler Gündem Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 11:56 Güncelleme: 15 Nisan 2024 Pazartesi 11:56 Elazığ'da 3 kişi peş peşe toplum sağlık merkezine başvurarak "bizi cin çarptı" dedi. Yerlerinde duramayan ve sürekli zıplayan bu vatandaşların durumu sonrasında, polis, sağlık görevlileri ve bir hoca harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661ceba2094adb60b70a6517" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erzurum Şeker Fabrikası'nda yangın paniği Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Soruyu bilemedi, stüdyoyu terk etti Korkutan bu yer yarıkları, Türkiye'de görüntülendi Bu da kırmızı altın: Bir avuç safranla, gram altının fiyatı eşitlendi Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını Emekli promosyonunda büyük vurgun İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada Sadece 10 gün canlı kalabiliyor, koparmanın cezası 387 bin TL Taş Kağıt Makas dizisine sürpriz konuk