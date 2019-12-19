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  3. 19 Aralık 2019 09:50

Üçüncü köprü için ödenecek para dudak uçuklattı

CHP'li Muharrem Erkek, TBMM bütçe görüşmelerinde, Yavuz Sultan Mehmet Köprüsü için ödenecek garantili geçiş ücretlerini açıkladı ve AK Partililere "nasıl vicdanınız rahat" diyerek seslendi.

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