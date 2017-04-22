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  3. 22 Nisan 2017 16:50

Uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada anne ve kızı yaralı olarak kurtuldu.

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