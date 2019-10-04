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  3. 04 Ekim 2019 11:25

Ucuz kebabın içinden boya, havuç ve soya fasulyesi çıktı

Ucuza satılan kebap ve dönerlere ilişkin uyarılar art arda gelirken et diye satılan bazı ürünlerin içinde boya, havuç ve soya fasulyesi olduğu ortaya çıktı.

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