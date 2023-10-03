Anasayfa Video Galeriler Gündem Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı 03 Ekim 2023 Salı Saat: 16:30 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi marketlerinin diğer marketlere göre daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651c1777d88a784a6a264053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den! İstanbul'da küçük kız çocuğuna takside taciz Pos makinesi ile gelin arabasının önünü kesip bahşiş aldı