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  4. Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı

Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi marketlerinin diğer marketlere göre daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

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