Anasayfa Video Galeriler Gündem UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 07:55 ABD'nin San Diego bölgesinde gökyüzünde aniden beliren gizemli ışıklar gündeme oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bbdb38493f6e25cc3dfb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'nin ''rekor'' açıklaması, Meclis'i karıştırdı Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı 2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar