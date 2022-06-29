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  4. UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...

UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...

ABD'nin San Diego bölgesinde gökyüzünde aniden beliren gizemli ışıklar gündeme oturdu.

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