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  4. Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafedeki 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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