Anasayfa Video Galeriler Gündem Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 15:35 İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafedeki 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6515730973dcf11fa732b793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü ERİS'ten sonra şimdi de aşıdan kaçabilen PİROLA alarmı! 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabancayla kendini vurdu İstanbul'da 30 yıldır bitmek bilmeyen kentsel dönüşüm bilmecesi