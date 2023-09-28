Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Beyoğlu'nda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafedeki 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

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