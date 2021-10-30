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Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Uğur Dündar Demokrasi Arenası programında canlı yayında Şehit Sancaktar Mehmet ile babasının hikayesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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