Anasayfa Video Galeriler Gündem Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 11:26 Gazeteci Uğur Dündar Demokrasi Arenası programında canlı yayında Şehit Sancaktar Mehmet ile babasının hikayesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d0199f83378052a4a3e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bülent Ersoy cezaevinden çıkan çalışanıyla canlı yayında birbirine girdi Galata Kulesi'nde büyüleyen 29 Ekim viideo mapping gösterisi Komandolar 29 Ekim'de Erdoğan posteri açtı, ortalık karıştı! Tam 88 yıl önce çekilmişti: Sembol fotoğrafın öyküsünü anlattı Bülent Ersoy'dan suçlamalara sert yanıt: ''Bunun hesabını soracağım'' Cumhuriyet'in ilanının 117 yaşındaki tanığı o günü anlattı Bodrum Belediye Başkanı Aras, Onur Akın ile düet yaptı Türkiye yerine Kürdistan demişti! Gözaltında Edremit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı