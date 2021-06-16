Anasayfa Video Galeriler Gündem Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 23:00 Gazeteci Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü söyleyerek görüşme ile ilgili detayları paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ca5859c8333e541b5e6dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı Şevket Çoruh’tan gündem olacak video Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşılamada yeni yaş müjdesi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi Levent Üzümcü’den çok konuşulacak eylem Veyis Ateş'in röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi