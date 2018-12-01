  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Aralık 2018 11:37

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecileri hedef gösterdiğini iddia eden Uğur Dündar "Beni de o 40 gazeteci arasında birinci sıraya yazmış" ifadelerini kullandı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Video Galeri
Aracın çarptığı alkollü şahıs tedaviyi reddetti
Aracın çarptığı alkollü şahıs tedaviyi reddetti
Video Galeri
Baba Bush hayatını kaybetti
Baba Bush hayatını kaybetti
Video Galeri
Alaska’da şiddetli deprem: Yollar çöktü, binalarda çatlaklar oluştu
Alaska’da şiddetli deprem: Yollar çöktü, binalarda çatlaklar oluştu
Video Galeri
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM