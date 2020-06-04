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  3. 04 Haziran 2020 20:05

Uğur Dündar'ın yıllar önce attığı yumruklar yeniden gündem oldu

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önce bir röportaj sırasında attığı yumruklar yeniden olay oldu. Uğur Dündar görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da retweet yaptı.

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