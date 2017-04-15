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  3. 15 Nisan 2017 14:50

Uğurlu öğrenciler, okullarına Koruncuk Okulu unvanını getirtti

Bornova Uğur Anadolu Lisesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Koruncuk Vakfı yararına düzenlediği kermes ile 'Koruncuk Okulu' unvanı aldı.

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Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
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Şehit binbaşının evinde yas var
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Hatayda sular altındaki okulda mahsur kaldılar
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Yıldırım 'Evet' standını ziyaret etti