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  3. 20 Eylül 2019 18:15

UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

ASELSAN tarafından geliştirilen ‘UKAP’, her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, TEKNOFEST’te yerini aldı.

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