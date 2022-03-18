  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ukrayna askeri kendi vurulma anını kaydetti

Ukrayna askeri kendi vurulma anını kaydetti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı tüm hızıyla devam ederken, çatışma bölgesinde video kayıt yapan bir Ukrayna askeri

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sosyal medyada başlayan kavga, sokağa taştı! Yaralılar var!
AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...''
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?
Jaguarlı yasak aşk cinayetinde yeni gelişme: Olayı bilseydim ben öldürürdüm
Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi
İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada
Bircan Bali’den eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı
Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu!
Tarkan ''Geççek'' demişti yanıt bir başka şarkıcıdan geldi: ''Geçmicek''